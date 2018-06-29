9 madalya geldi – Fotomaç – 29 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    9 madalya geldi

    9 madalya geldi
    , 'nın 7. gününde tekvando, judo, masa tenisi, atletizmde 3'ü altın 9 madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nda 9 madalyaya ulaşan artistik cimnastik milli takım sporcuları da, 'de coşkuyla karşılandı. Paralelde altın alan Ahmet Önder, "Çok gururluyuz" derken halkada altın madalya kazanan İbrahim Çolak, "Daha çok çalışacağız" dedi.
    1. 29.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    9 madalya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN