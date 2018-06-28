Eşref Apak'ın gözü Avrupa şampiyonluğunda

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan atletizm pistinde günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Eşref Apak, yaptığı açıklamada, tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklandığını söyledi.

Eşref, bu yıl İzmir, Bursa ve Mersin'de attığı dereceleri tekrarlaması halinde madalyanın geleceğini kaydederek, "Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya gelir ama rengi ne olur bilmiyorum. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

Derecelerini daha da geliştirmek için çaba gösterdiğini belirten Eşref, "En son 78,59 attım ve dünyada 4. sırada. Son yarışmalara baktığımızda 78,50'nin üzeri madalya almış durumda. Son olimpiyatta şampiyon olmuştu. Hedefimize çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.



"Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları"

Milli çekiççi Eşref, bütün hazırlıklarının 2020 Tokyo Olimpiyatları için olduğuna işaret ederek, "Avrupa, dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, hedefimizi pekiştirmek ve kendimizi görebilme adına büyük yarışlar. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Bu sporun 44 yaşına kadar yapılabildiğini belirten Eşref Apak, sözlerini şöyle tamamladı: "Büyük bir sakatlık olmazsa bu sporu yapmaya devam ediyoruz. Şu anda rakiplerimden biri 43 yaşında. Kendisi geçen hafta yarıştı ve 76 metrenin üstünde attı. Büyük yarışmalarda bu dereceler her zaman final yarıştırır."