PUBG Türkiye Ligi'nde büyük heyecan

Yirmi takım içerisinde şampiyon olan ekip 25-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya, Berlin'de düzenlenecek PUBG Global Invitational turnuvasına katılmaya hak kazanacaklar.



TAM Game ve PUBG Corp işbirliği ile Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerini kapsayan ilk onaylı PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Ligi'nde Mart ayından bu yana 1920 oyuncu mücadele verdi. Yapılan maçlar ve yarı finalin ardından büyük finale katılmaya hak kazanan 20 takım, şampiyonluk için mücadele edecek. 15-35 yaş arası oyuncuların yer aldığı finalini kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak.



Organizasyon ile ilgili olarak Playerunknown's Batteground (PUBG) Türkiye Topluluk ve İçerik Yöneticisi Barış Güler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"PUBG'NİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU"



PUBG markasının en büyük organizasyonunun Türkiye'de düzenlendiğini belirten Güler , "Burada güzel bir organizasyon hazırladık. Mart ayından beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Mart, Nisan Ve Mayıs aylarında elemeler gerçekleştirdik. Aylık olarak gerçekleştirilen elemelerden yükselen takımlar Haziran'da kalan 72 takım üzerinden bir eleme daha yaparak büyük finalde oynayacak 20 takım belirlendi. Volkswagen Arena'dayız ve finale kalan 20 takımımız arkamızda yerlerine yerleşiyorlar. Bu 20 takımdan kazanan Türkiye'yi temsilen Berlin'de oynanacak olan PUBG2018'e gidecek. Bu bizim oyunumuzun PUBG'nin en büyük organizasyonu yıl içinde yapılacak olan. Almanya'da bütün ülkelerden seçilen takımlar orada karşılaşacaklar orda da Türkiye'den temsilcimiz olacak olan takımı bu turnuvayla belirleyip yollayacağız. Orda da 2 milyon Dolar'lık bir ödül havuzu olacak onu kazanma şansını elde etmeye çalışacaklar. Sadece şampiyon olan takım Almanya'daki turnuvaya takılma şansı yakalayacak ancak burada da bir ödül havuzumuz var tabi ki ilk sekize kadar ödül kazanma şansı var ama Almanya biletini yalnızca şampiyon olan takım alacak." İfadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA EN ÇOK OYNANAN OYUNLARDAN BİRİ"



PUBG'nin, Dünya genelinde toplam 400 milyon oyuncu kitlesi bulunduğunu belirten Barış Güler, "PUBG olarak Dünya'da toplam Xbox, Mobil ve Pc'yi sayarsak 400 milyonluk bir oyuncu kitlesine ulaştık. Türkiye'de ve Dünya'da en çok oynanan oyunlardan biri kesinlikle." İfadelerini kullandı.



Oyunun içeriği ile ilgili bilgi veren Güler "Konsepti, 100 oyuncu aynı anda oyuna giriyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Refleksleri ve stratejileri çok önemli tabii bir yandan da takımlar yavaş yavaş eleniyor ve en sonda da tek bir takım hayatta kalarak oyunu kazanmış oluyorlar. PUBG'nin en çok oynanan 3 oyun modu bulunmakta biri solo diye geçer herkes tek başınıza oyuna girip 100 kişi arasından birinci olmaya çalışıyor. Duo diye bir modumuz var orda da 2 kişi oyuna giriyorsunuz burada 50 takım oluyor ve bunların içinden birinci olmaya çalışıyorsunuz. Squad dediğimiz bu mod var 4 kişilik ekiplerden 20 takım var bunda da en son hayatta kalan takım oyunu kazanmış oluyor." görüşünü belirtti.



Turnuva finalistlerinden Beşiktaş e-spor takımının kaptanı Ahmet Tanık yaptığı açıklamada işlerinin kolay olamayacağını, standartların üzerinde performans gösteren 20 takımın karşılaşacağını belirtti. Konuşmasının devamında Tanık, "Şansında bizimle olması gerekiyor çünkü belli bir standart üzerindeki oyuncularla mücadele edeceğiz. Zorlu bir müsabaka olacak. Finalistlerden sadece biri yurtdışında bizi temsil etme şansı yakalıyor. Ben buradan çıkacak herhangi bir takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Her zaman iddialıydık buraya da öyle geldik. Daha önceki turnuvalarda da iddialıydık dolayısıyla biz en iyi olmaya çalışıyoruz. Birinci değilseniz Battle royale oyunlarda sonuncusunuzdur." ifadelerini kullandı. Gaz Gezenler takımının oyuncusu Murat Yumurtacı yaptığı açıklamada "Şu anda Beşiktaş e-spor ve Ice e-spor iyi takımlar ama bu öyle bir oyun ki en kötü oyuncular bile biraz şansları varsa bir şeyler başarabiliyorlar" dedi.



Mod-Z takımının kaptanı Deniz Daşçı, "Daha yeni oturmuş bir takımız ama yüksek bir performans göstererek güçlü takımlarla karşılaşma fırsatı bulduk. Şu anda finaldeyiz ve final bizim için gerçekten çok heyecan verici olacak. Offline bakımından da yeni bir tecrübemiz olacağı için bizde sonucu merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu. Multiplayer Genel Yayın Yönetmeni Enis Kirazoğlu ise, " Dünya ile aynı anda e-spora yatırım yapmaya başladık. Pek çok büyük firma ve oluşum e-spora yatırım yapmaya başladılar. Herkesin e-spora bir ilgisi var ve bu ilgi kesinlikle artış göstermeye devam edecektir. Yakın zamanda e-spor federasyonu kuruldu. E-spor ülkemizde gün geçtikçe herkesin bildiği, kimsenin yadırgamadığı ve kabul edilmiş bir branş olacaktır. Hızlı ilerlemiyoruz ama attığımız adımlar oyun dünyasını mutlu edici. PUBG, Türkiye'de çok sevilen bir oyun ve e-spor etkinliği olmaya başladı. PUBG çok sevilen bir oyun Türkiye'de ve çok fazla oyuncusu da var ama bu oyuncular bir araya gelmek bir noktada buluşmak, konuşmak, bunun mücadelesini vermek" açıklamasını yaptı.