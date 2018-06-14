Türk tekvandocu Avrupa ikincisi – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Türk tekvandocu ikincisi

    Türk tekvandocu Avrupa ikincisi
    İskenderun Belediye Spor Kulübü'nün tekvandocusu Sefer Tayyip Harputlu, 'da düzenlenen şampiyonada ikincisi oldu. Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Sporcu kardeşimiz son derece başarılı bir şampiyona geçirdi. Kazandığı bu gümüş madalya ile hem ülkemizin hem de İskenderun'umuzun gururu oldu" dedi.
    1. 14.6.2018
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