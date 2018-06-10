Kanada'da zafer Vettel'in – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Kanada'da zafer Vettel'in

    Kanada'da zafer Vettel'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada 'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun yedinci ayağı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'nin Alman pilotu 'in yanı sıra arkasındaki (Mercedes), () ve (Mercedes) starttaki yerlerini korudu.

    Yarışın henüz ilk turunda kaza yaşandı. Williams'tan Lance Stroll ile Toro Rosso'dan Brendon Hartley'in çarpışması nedeniyle güvenlik araçları piste girdi.

    Kontrolü elinde tutarak yarışı baştan sonuna kadar önde götüren Vettel, damalı bayrağı ilk sırada geçti. , bu sezonki 3'üncü, kariyerindeki ise 50'nci yarışı kazandı.

    Vettel'in podyumun ilk basamağında yer almasıyla Ferrari takımı, 2004 yılından sonra ilk kez Kanada 'sinden zaferle ayrıldı.

    Vettel'in 7.376 saniye gerisinden gelen Bottas ikinci, liderden 8.360 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise üçüncü oldu.

    pilotu , 6. sıradan başladığı yarışta "pit-stop" aralarını iyi kullanarak bitiş çizgisini dördüncü sıradan geçti.

    Rakiplerinden erken pit-stop'a girmesine rağmen stratejisi tutmayan ve vasat bir yarış çıkaran son dünya şampiyonu Hamilton ise beşinci sırada kaldı.

    Bu sonuçla puanını 121'e çıkaran Vettel, Hamilton'ı geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. pilotun 120 puanla ikinciliğe gerilediği sıralamada Bottas ise üçüncü oldu.

    Sezonun 8. yarışı Fransa 'si, 24 Haziran'da yapılacak.

    - İlk 10

    Kanada 'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. (Ferrari)

    2. (Mercedes)

    3. (-TAG Heuer)

    4. (Red Bull-TAG Heuer)

    5. (Mercedes)

    6. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    7. Nico Hulkenberg (Renault)

    8. Carlos Sainz (Renault)

    9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

    10. Charles Leclerc (Sauber Ferrari)

    - Pilotlar klasmanı

    1. (Almanya): 121 puan

    2. (Büyük Britanya): 120

    3. (Finlandiya): 86

    4. (Avustralya): 84

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 68

    - Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 206 puan

    2. Ferrari: 189

    3. Red Bull: 134

    4. Renault: 56

    5. McLaren: 40



    1. 10.6.2018 23:51
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