Rafting ayrı bir federasyon olacak
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonları (GOSBF) bünyesinde yer alan rafting branşı ayrı bir federasyon olacak.
Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu, branşın gelişmesi ve faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için federasyon kurulması kararını verdi.
Rafting, özerkleşme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyon olarak faliyetlerini sürdürecek.
Raftingin ayrılmasının ardından GOSBF bünyesinde halen korfbol, kriket, offshore, squash, dalga sörfü ve paintball branşları bulunuyor.
- 6.6.2018 13:33
-
Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
-
Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
-
Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Rafting ayrı bir federasyon olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.