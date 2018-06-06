Rafting ayrı bir federasyon olacak – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ayrı bir federasyon olacak

    Rafting ayrı bir federasyon olacak

    Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonları () bünyesinde yer alan branşı ayrı bir federasyon olacak.

    Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu, branşın gelişmesi ve faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için federasyon kurulması kararını verdi.

    , özerkleşme sürecinde Gençlik ve bağlı federasyon olarak faliyetlerini sürdürecek.

    Raftingin ayrılmasının ardından bünyesinde halen korfbol, kriket, offshore, squash, dalga sörfü ve paintball branşları bulunuyor.

    1. 6.6.2018 13:33
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