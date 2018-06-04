Milano’da 3. olduk – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’da 3. olduk

    Milano’da 3. olduk
    İstanbul Sessizler İşitme Engelliler Futbol Takımı, 'nın Paris takımını 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü tamamladı. 16 takımın katıldığı Milano kentindeki organizasyonun şampiyonu ise, Doncaster'i 2-0 yenen POK Atina oldu.
    1. 4.6.2018
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