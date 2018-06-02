Stockholm Maratonu 30 derece sıcakta koşuldu – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    30 derece sıcakta koşuldu

    Stockholm Maratonu 30 derece sıcakta koşuldu

    ’in başkenti Stockholm’de geleneksel olarak düzenlenen bu sene 30 derece sıcaklıkta koşuldu.

    'in başkenti Stockholm'de 40 senedir düzenlenen bu sene 30 derece sıcaklığın altında koşuldu. Her sene bu dönemde 15-16 derece olan hava sıcaklığının bu yıl 30 dereceyi görmesi yarışçılara ve izleyenlere zor anlar yaşattı. 66 yılın en sıcak yazı olarak adlandırılan hava koşulları altında gerçekleşen yarışa yaklaşık 20 bin maratoncu katıldı. Maratonun organizasyonunu üstlenenler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması sebebi ile koşucular için tedarik ettikleri su miktarını iki katına çıkardı.

    Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği sıcaklıklar altında koşulan maratonu Erkekler kategorisinde Kenyalı Lavi Kiptuı ve Kadınlar kategorisinde de İsveçli Mikaela Larsson 2.40.28 galip geldi.
    1. 2.6.2018 18:10
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