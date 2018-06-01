Türkiye'nin en büyük e-Spor ligi finale koşuyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'nin en büyük e-Spor ligi finale koşuyor

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin en büyük e-Spor ligi finale koşuyor

    , ve Arap Ülkelerinden katılan 400 takım ve 1600 oyuncunun 3 ay boyunca mücadele ettiği turnuvaların ardından, Haziran ayındaki finaller için 72 takım belirlendi.

    Finale belirlenen takımlar içersinde 'dan da bir takım yer alıyor. Mart ayında başlayan turnuvalar ile 'deki ve eSpor severlerle buluşan ' TAMGAME' ligi için büyük finale sayılı günler kalırken 15- 35 yaş aralığındaki oyunculardan oluşan takımların, final için iddialı olan ve ön plana çıkanları ise: 'den ve oldu.

    Aylık elemeler ve derecelere göre belirlenen 60 takım ve eSpor dünyasından davet edilen 12 ünlü takım, 2-3 ve 9-10 Haziran'da yapılacak online maçlarda mücadele edecekler. Davet ile Haziran ayındaki elemelere dahil olan eSpor dünyasının ünlü takımlar ise şöyle: HWA Gaming, Team Ready, Oyun Hizmetleri, Gaz Gezenler, , Goblin Esports, , Youth Crew, WEAS, Apophis Team, The Jager ve Mod-Z
    Sıralamada ilk 20 içinde yer alacak takımlar, 23 Haziran Cumartesi Volkswagen Arena'da gerçekleşecek büyük finalde oynamaya hak kazanacak ve şampiyonluk için mücadele edecekler.

    40 Milyondan fazla oyuncusu ve toplamda 60 bin dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı finalde şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ekipman ödüllerinin yanı sıra 'de 25-29 Temmuz'da gerçekleşecek 2 Milyon dolar ödüllü 'PUBG Global Invitational' turnuvasında ülkesini temsil etme fırsatını kazanacak.

    1. 1.6.2018 13:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nin en büyük e-Spor ligi finale koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN