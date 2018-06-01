Finale belirlenen takımlar içersinde Mısır'dan da bir takım yer alıyor. Mart ayında başlayan turnuvalar ile Türkiye'deki PUBG ve eSpor severlerle buluşan 'LG PUBG TAMGAME' ligi için büyük finale sayılı günler kalırken 15- 35 yaş aralığındaki oyunculardan oluşan takımların, final için iddialı olan ve ön plana çıkanları ise: Türkiye'den Team Bosphorus ve Royal Bandits oldu.



Aylık elemeler ve derecelere göre belirlenen 60 takım ve eSpor dünyasından davet edilen 12 ünlü takım, 2-3 ve 9-10 Haziran'da yapılacak online maçlarda mücadele edecekler. Davet ile Haziran ayındaki elemelere dahil olan eSpor dünyasının ünlü takımlar ise şöyle: HWA Gaming, Team Ready, Oyun Hizmetleri, Gaz Gezenler, Team Bosphorus, Goblin Esports, Royal Bandits, Youth Crew, WEAS, Apophis Team, The Jager ve Mod-Z

Sıralamada ilk 20 içinde yer alacak takımlar, 23 Haziran Cumartesi Volkswagen Arena'da gerçekleşecek büyük finalde oynamaya hak kazanacak ve şampiyonluk için mücadele edecekler.



40 Milyondan fazla oyuncusu ve toplamda 60 bin dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı finalde şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ekipman ödüllerinin yanı sıra Berlin'de 25-29 Temmuz'da gerçekleşecek 2 Milyon dolar ödüllü 'PUBG Global Invitational' turnuvasında ülkesini temsil etme fırsatını kazanacak.