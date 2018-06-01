Karatede büyük başarı
Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karagöz, Dünya Gençler Karate Ligi 1. Etabı’nda üçüncü oldu.
'Yıldız', 'ümit' ve 'genç' kategorilerinde yapılan maçlarda milli formayla Bursa'yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karagöz, 'yıldız erkekler' 50 kilogram kumite maçlarında ilk turu geçti. Karagöz, ikinci turda Karadağlı rakibi Emre Saliju'yu 5-1, üçüncü turda İtalyan Nicola Guarino'yu 3-0 ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman Rami Alastal'ı 3-0 mağlup eden Karagöz, yarı finalde Rus rakibi Valeriy Fedetov'a 3-0 mağlup olarak üçüncü oldu.
Elde ettiği başarıyla adını en iyiler listesine yazdıran genç sporcu, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'ın Umag şehrinde yapılacak Dünya Gençler Karate Ligi 2.Etabı'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
- 1.6.2018 12:05
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Karatede büyük başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.