Karatede büyük başarı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Karatede büyük başarı

    Karatede büyük başarı

    sporcusu , 1. Etabı’nda üçüncü oldu.

    Karate sporunun Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından, Federasyonu'nun bu yıl hayata geçirdiği Gençler Dünya Karate Ligi'nde sezonun ilk etabı Bulgaristan'da yapıldı. 25-27 Mayıs tarihlerinde Sofya'da düzenlenen organizasyona, 73 ülkeden 1877 karateci katıldı.

    'Yıldız', 'ümit' ve 'genç' kategorilerinde yapılan maçlarda milli formayla 'yı temsil eden Büyükşehir Belediyespor sporcusu , 'yıldız erkekler' 50 kilogram kumite maçlarında ilk turu geçti. Karagöz, ikinci turda Karadağlı rakibi Emre Saliju'yu 5-1, üçüncü turda İtalyan Nicola Guarino'yu 3-0 ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman Rami Alastal'ı 3-0 mağlup eden Karagöz, yarı finalde Rus rakibi Valeriy Fedetov'a 3-0 mağlup olarak üçüncü oldu.

    Elde ettiği başarıyla adını en iyiler listesine yazdıran genç sporcu, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'ın Umag şehrinde yapılacak 2.Etabı'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
    1. 1.6.2018 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karatede büyük başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN