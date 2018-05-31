Antalyasporlu Nazlıcan, milli takımda – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Antalyasporlu Nazlıcan, milli takımda

    Antalyasporlu Nazlıcan, milli takımda

    ? takımı oyuncusu , kadrosuna seçildi.

    U17 Bayan Sutopu Milli Takımı kadrosuna alınan takımı oyuncusu , 2-3 Haziran'da 'ın Vratsa kentinde düzenlenecek BOTEV DAYS Uluslararası Sutopu Turnuvası'nda milli formayı giyecek. kadrosuyla Bulgaristan'a giden Antalyasporlu oyuncuya son antrenmanda takım arkadaşları destek verdi.

    Küçük yaşlarda yüzme sporuna başladığını belirten Nazlıcan Uysal, "Son 2 yıldır Antalyaspor'da sutopu oynuyorum. Başta antrenörüm Tarkan Saçalır ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

    ?Antalyaspor takım kaptanı Nisa İpek Umur ise "Kulübümüz bize her gün antrenman imkanı sağlıyor. Ülkemizde birçok kadın takımımda bu imkan yok. Düzenli çalışmayla 2 yılda çok yol aldık. Altyapımızda birçok oyuncumuz var. Nazlı'nın açtığı yoldan devam ederek şehrimizi ve kulübümüzü milli takım düzeyinde temsil edeceğiz" diye konuştu.

    1. 31.5.2018 12:37
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