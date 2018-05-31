Antalyasporlu Nazlıcan, milli takımda

Türkiye U17 Bayan Sutopu Milli Takımı kadrosuna alınan Antalyaspor Kadın Sutopu takımı oyuncusu Nazlıcan Uysal, 2-3 Haziran'da Bulgaristan'ın Vratsa kentinde düzenlenecek BOTEV DAYS Uluslararası Sutopu Turnuvası'nda milli formayı giyecek. Milli takım kadrosuyla Bulgaristan'a giden Antalyasporlu oyuncuya son antrenmanda takım arkadaşları destek verdi.



Küçük yaşlarda yüzme sporuna başladığını belirten Nazlıcan Uysal, "Son 2 yıldır Antalyaspor'da sutopu oynuyorum. Başta antrenörüm Tarkan Saçalır ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



?Antalyaspor takım kaptanı Nisa İpek Umur ise "Kulübümüz bize her gün antrenman imkanı sağlıyor. Ülkemizde birçok kadın takımımda bu imkan yok. Düzenli çalışmayla 2 yılda çok yol aldık. Altyapımızda birçok oyuncumuz var. Nazlı'nın açtığı yoldan devam ederek şehrimizi ve kulübümüzü milli takım düzeyinde temsil edeceğiz" diye konuştu.