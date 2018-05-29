Adebayor desteği
Euro 2024 adaylık sürecine destek veren Adebayor, “Türk kültürünü öğrenme şansı bulduğum için mutluyum” dedi.
Medipol Başakşehirli yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, TFF'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylık sürecine destek oldu. EURO 2024 adaylık süreci kampanyasında kullanılan sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan videoda düşüncelerini paylaşan Togolu futbolcu, "2017'den beri, yeni bir kültürü öğrenme şansım oldu: Türk kültürü ve bundan dolayı çok mutluyum. EURO 2024 için Türkiye'ye gelme şansınız olursa; Bodrum, Antalya, İzmir gibi yerleri mutlaka görmelisiniz. Türkiye'de her şey mevcut" ifadelerini kullandı.
- 29.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Adebayor desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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