Adebayor desteği – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Adebayor desteği

    Adebayor desteği

    2024 adaylık sürecine destek veren Adebayor, “Türk kültürünü öğrenme şansı bulduğum için mutluyum” dedi.

    Medipol Başakşehirli yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylık sürecine destek oldu. EURO 2024 adaylık süreci kampanyasında kullanılan sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan videoda düşüncelerini paylaşan Togolu futbolcu, "2017'den beri, yeni bir kültürü öğrenme şansım oldu: Türk kültürü ve bundan dolayı çok mutluyum. EURO 2024 için 'ye gelme şansınız olursa; , , gibi yerleri mutlaka görmelisiniz. Türkiye'de her şey mevcut" ifadelerini kullandı.
    1. 29.5.2018
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