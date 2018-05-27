6. Fetih Kupası bugün başlıyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    6. bugün başlıyor

    6. <a href="/index/fetih-kupasi?id=198b5d71-5256-4af6-86a7-b6b4b7fd2081" class="" rel="tag">Fetih Kupası</a> bugün başlıyor
    OKÇULAR Vakfı tarafından düzenlenecek 6. Uluslararası Okçuluk Yarışmaları, bugün 'da başlıyor. Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi Vakfı tesislerinin ev sahipliği yapacağı ve 'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona erecek organizasyonda, 50 ülkeden dünyanın en iyi 500 okçusu mücadele edecek.
    1. 27.5.2018
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