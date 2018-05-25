Alican Özcan’dan bronz madalya – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Alican Özcan’dan bronz madalya

    Para-Tekvando milli oyuncusu 4. Para-Tekvando ’nda 3’üncü oldu.

    Çınar Spor Kulübü Sporcusu, milli tekvandocu Ali Can Özcan, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinden düzenlenen 4. Para-Tekvando 'nda dereceye girmeyi başardı. Özcan,K44 61 kilo kategorisinde 3'üncü olarak almaya hak kazandı.
    1. 25.5.2018 15:59
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