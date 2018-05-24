Okçulukta tarihi dönem
Erdoğan, “Okçuluk sporuna ilgi çok büyüdü. Dört bölgemizde eleme yaptık. 56 ülkeden başvuru geldi. Okçuluk, tarihindeki en önemli noktasında” dedi.
Törende konuşan Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın tarihi bir misyon üstlendiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "6. Fetih Kupası'nı buradan başlatmamız büyük önem taşıyor. Özbekistan ile soydaşlık, kardeşlik ilişkisinden öte bağlarımız var. Biz de geçmişimize, kültürümüze, değerlerimize bir gönderme yapmak istedik. Fetih Kupası ile okçuluk sporuna ilgi daha da büyüdü. 4 bölgede eleme yaptık. 56 ülke sporcularını gönderip gönderemeyeceklerini sordu. Sanırım yabancı katılımcılar için de eleme yapma durumumuz olabilir. Okçuluk, tarihindeki en önemli noktasında" ifadelerini kullandı.
LİTERATÜRE GEÇTİ
Semerkant'tan başlangıç atışı yapılan Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu'nun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak literatüre girdi. Tanıtım toplantısının ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Yıldız ve Özbek yetkililer meydanda kurulan hedefe ilk oku attı.
- 24.5.2018
-
Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
-
Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
-
Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
Okçulukta tarihi dönem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.