Okçulukta tarihi dönem – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Okçulukta tarihi dönem

    Okçulukta tarihi dönem

    Erdoğan, “Okçuluk sporuna ilgi çok büyüdü. Dört bölgemizde eleme yaptık. 56 ülkeden başvuru geldi. Okçuluk, tarihindeki en önemli noktasında” dedi.

    Okçular Vakfı'nca bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası 'nın tanıtım toplantısı Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleşti. Kupada 50 ülkeden 500 sporcu yarışacak. Müsabakalar 26 Mayıs'ta Okçular Tekkesi'nde başlayacak ve 29 Mayıs'ta sona erecek. Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , Özbekistan Spor Bakanı Soakram Israilov, Özbekistan Turizm Bakanı Aziz Abdulhakimov ve Özbekistan Baskanı Cemalettin Babahanov katıldı.

    Törende konuşan Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın tarihi bir misyon üstlendiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "6. Fetih Kupası'nı buradan başlatmamız büyük önem taşıyor. Özbekistan ile soydaşlık, kardeşlik ilişkisinden öte bağlarımız var. Biz de geçmişimize, kültürümüze, değerlerimize bir gönderme yapmak istedik. Fetih Kupası ile okçuluk sporuna ilgi daha da büyüdü. 4 bölgede eleme yaptık. 56 ülke sporcularını gönderip gönderemeyeceklerini sordu. Sanırım yabancı katılımcılar için de eleme yapma durumumuz olabilir. Okçuluk, tarihindeki en önemli noktasında" ifadelerini kullandı.

    LİTERATÜRE GEÇTİ
    Semerkant'tan başlangıç atışı yapılan Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu'nun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak literatüre girdi. Tanıtım toplantısının ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Yıldız ve Özbek yetkililer meydanda kurulan hedefe ilk oku attı.
    1. 24.5.2018
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