Ali Doğan tarih yazdı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    tarih yazdı

    Ali Doğan tarih yazdı
    'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan , tarih yazdı. 2017 yılında da şampiyon olan milli sporcu, üst üste iki sene birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Gelecek yıl da zirveyi hedefleyen Ali, "İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek büyük gurur" dedi.
    1. 22.5.2018
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