80 maç ceza aldı!.. – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    80 maç ceza aldı!..

    80 maç ceza aldı!..
    (MLB) ekiplerinden 'ın yıldız oyuncusu , doping yaptığı gerekçesiyle 80 maç men cezası aldı. Ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde performans artırıcı yasaklı madde "furosemid" kullandığı tespit edilen 35 yaşındaki sporcu böylece tarihi bir ceza aldı.
    1. 17.5.2018
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