E-Spor’un ilk başkanı seçildi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    E-Spor’un ilk başkanı seçildi

    E-Spor’un ilk başkanı seçildi
    E-Spor Federasyonunun ilk başkanı Alper Afşin Özdemir oldu. Gençlik ve yapılan federasyonun ilk genel kuruluna, Özdemir tek aday olarak katıldı. 29 delegenin oy hakkı bulunduğu genel kurulda, 20 oy kullanıldı. Geçerli 19 oyun tamamını alan Alper Afşin Özdemir, federasyonun kurucu başkanlığına getirildi.
    1. 16.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    E-Spor’un ilk başkanı seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN