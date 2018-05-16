E-Spor’un ilk başkanı seçildi
Türkiye E-Spor Federasyonunun ilk başkanı Alper Afşin Özdemir oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan federasyonun ilk genel kuruluna, Özdemir tek aday olarak katıldı. 29 delegenin oy hakkı bulunduğu genel kurulda, 20 oy kullanıldı. Geçerli 19 oyun tamamını alan Alper Afşin Özdemir, federasyonun kurucu başkanlığına getirildi.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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