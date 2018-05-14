Destan yazdık!
Erkek Kumitede altın; Kadın ve Erkek Katada da bronz madalya ile Karate Şampiyonası’nı noktaladık. Tekvando’da ise Nafia Kuş altın, Sude Bulut bronz madalyayı ülkemize getirdi.
9 MADALYA İLE KAPADIK
Kadınlar 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sude Bulut ise yarı finalde son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu İngiliz Bianca Walkden'a yenilerek bronz madalyada kaldı. Türkiye, Rusya'da gerçekleştirilen organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı. Kadınlarda ilk sırada yer alan milliler, genel sıralamada ise 2. oldu.
İKİNCİ SIRADA TAMAMLADIK
Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, genel sıralamada İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, geçen sene Kocaeli'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dörder altın ve gümüşle, 6 bronz madalya elde ederek birinci olmuştu.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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