Destan yazdık! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Destan yazdık!

    Destan yazdık!

    Erkek Kumitede altın; Kadın ve Erkek Katada da ile ’nı noktaladık. Tekvando’da ise altın, bronz madalyayı ülkemize getirdi.

    Ay-Yıldızlı sporcular madalyaya doymuyor. Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa 'nda , Uğur Aktaş ve Rıdvan Kaptan'dan oluşan Erkek Kumite Takımı, altın madalyaya uzandı. Katada da Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ün oluşturduğu kadınlar ile Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan erkekler bronza uzandı. Tekvandoda ise 73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, finalde Rus Zhivotkova'yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Nafia kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    9 MADALYA İLE KAPADIK
    Kadınlar 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sude Bulut ise yarı finalde son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu İngiliz Bianca Walkden'a yenilerek bronz madalyada kaldı. , Rusya'da gerçekleştirilen organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı. Kadınlarda ilk sırada yer alan milliler, genel sıralamada ise 2. oldu.

    İKİNCİ SIRADA TAMAMLADIK
    Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 kazanarak, genel sıralamada İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, geçen sene Kocaeli'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dörder altın ve gümüşle, 6 bronz madalya elde ederek birinci olmuştu.
    1. 14.5.2018
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