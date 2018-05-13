İrem Karamete eskrimde bronz madalya

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün erkeklerde Martino Minuto ile şampiyonluk yaşayan Türkiye, turnuvanın ikinci gününde de madalya aldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu İrem Karamete, Rumen Malina Calugareanu ve İtalyan Marta Cammilletti'nin arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.