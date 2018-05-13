İrem Karamete eskrimde bronz madalya – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    eskrimde

    İrem Karamete eskrimde bronz madalya

    Milli eskrimci , Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı Büyükler Flöre Satellite Turnuvası'nda kazandı.

    Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün erkeklerde Martino Minuto ile şampiyonluk yaşayan Türkiye, turnuvanın ikinci gününde de madalya aldı.

    Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu , Rumen Malina Calugareanu ve İtalyan Marta Cammilletti'nin arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 13.5.2018 23:46
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