İrem Karamete eskrimde bronz madalya
Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı Büyükler Flöre Satellite Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün erkeklerde Martino Minuto ile şampiyonluk yaşayan Türkiye, turnuvanın ikinci gününde de madalya aldı.
Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu İrem Karamete, Rumen Malina Calugareanu ve İtalyan Marta Cammilletti'nin arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.
- 13.5.2018 23:46
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
İrem Karamete eskrimde bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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