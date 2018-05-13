Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları tebrik etti – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Gençlik ve Spor Bakanı , milli tekvandocuları tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nda kadınlarda takım halinde , genel sıralamada da ikinci olan milli tekvandocuları tebrik etti.

    , yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonayı 3'ü altın 9 madalya ile tamamlayan milli sporcular için kutlama mesajı yayımladı.

    Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Büyükler 'nda 3'ü altın 9 madalya kazanarak kadınlarda , genel sıralamada ise Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları kutluyorum. Tekvandocularımız Avrupa şampiyonasında gösterdikleri başarı ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli bir adım attı. Sporcularımızın daha nice başarılar elde edeceğine olan inancım tam. Millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

    Avrupa Şampiyonası'nda 'yi, 9'u erkek toplam 22 sporcu temsil etti.

    Milli sporculardan , İrem Yaman ve Nafia Kuş altın, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari gümüş madalya elde etti. Deniz Dağdelen ve Sude Bulut ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

    Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, genel sıralamada ise 'nın arkasında ikinci oldu.

    1. 13.5.2018 23:45
    2. Güncelleme: 13.5.2018 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN