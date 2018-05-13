Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu, genel sıralamada da ikinci olan milli tekvandocuları tebrik etti.
Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonayı 3'ü altın 9 madalya ile tamamlayan milli sporcular için kutlama mesajı yayımladı.
Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 9 madalya kazanarak kadınlarda Avrupa şampiyonu, genel sıralamada ise Avrupa ikincisi olan milli tekvandocuları kutluyorum. Tekvandocularımız Avrupa şampiyonasında gösterdikleri başarı ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli bir adım attı. Sporcularımızın daha nice başarılar elde edeceğine olan inancım tam. Millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 9'u erkek toplam 22 sporcu temsil etti.
Milli sporculardan Rukiye Yıldırım, İrem Yaman ve Nafia Kuş altın, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Muhammed Emin Yıldız ve Nur Tatar Askari gümüş madalya elde etti. Deniz Dağdelen ve Sude Bulut ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, genel sıralamada ise Rusya'nın arkasında ikinci oldu.
- 13.5.2018 23:45
- Güncelleme: 13.5.2018 23:50
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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