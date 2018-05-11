Hakan Reçber'den gümüş madalya
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, gümüş madalya kazandı.
- 11.5.2018 17:43
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Hakan Reçber'den gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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