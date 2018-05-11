Hakan Reçber'den gümüş madalya – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'den gümüş madalya

    Hakan Reçber'den gümüş madalya

    Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden , gümüş madalya kazandı.

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 11.5.2018 17:43
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