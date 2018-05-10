Rukiye Yıldırım'dan altın madalya – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Rukiye Yıldırım'dan altın madalya

    , 46 kiloda kazandı.

    Türkiye, şampiyonada 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile mücadele veriyor.

    Turnuva'nın 1. gününde alınan sonuçlar şöyle:

    RUKİYE YILDIRIM AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
    Bayanlar 46 kiloda ülkemizi temsil eden finalde WT adına mücadele eden Hollandalı Dina Pouryounes'i 28-10 yenerek kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

    DENİZ DAĞDELEN'DEN BRONZ MADALYA
    Erkekler 54 kilo erkeklerde Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.

    4 SPORCUMUZ ELENDİ
    Bayanlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın çeyrek finalde, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ikinci turda, 49 kiloda Merve Dinçel çeyrek finalde elenirken, erkekler 58 kiloda tatemiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.

    2. GÜNDE 6 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK
    Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem ile bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz madalya mücadelesi verecek.

    1. 10.5.2018 17:21
    2. Güncelleme: 10.5.2018 17:56
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