Rukiye Yıldırım, 46 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye, şampiyonada 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile mücadele veriyor.
Turnuva'nın 1. gününde alınan sonuçlar şöyle:
RUKİYE YILDIRIM AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Bayanlar 46 kiloda ülkemizi temsil eden Rukiye Yıldırım finalde WT adına mücadele eden Hollandalı Dina Pouryounes'i 28-10 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
DENİZ DAĞDELEN'DEN BRONZ MADALYA
Erkekler 54 kilo erkeklerde Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.
4 SPORCUMUZ ELENDİ
Bayanlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın çeyrek finalde, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ikinci turda, 49 kiloda Merve Dinçel çeyrek finalde elenirken, erkekler 58 kiloda tatemiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.
2. GÜNDE 6 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK
Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem ile bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz madalya mücadelesi verecek.
- 10.5.2018 17:21
- Güncelleme: 10.5.2018 17:56
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
Rukiye Yıldırım'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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