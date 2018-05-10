Bilal Erdoğan: "Etnospor'u tüm dünyaya tanıtacağız"
Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında önemli mesajlar verdi: “Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların tanıtımı ve popüleştirilmesi merkezli çalışmalarımızı artarak devam ettireceğiz. Tüm dünyaya haykırmak ve anlatmak istiyoruz; kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Bütün kültürler değerlidir"
BATI İHANET ETTİ!
Kültürlerin yok olduğu bir dönem yaşadıklarının altını çizen Bilal Erdoğan, "Kültürlere saygı olmadığı müddetçe toplumlar arası barıştan söz edilemez. 2. Dünya Savaşı sonrası bazı sloganlar vardı. Bunlar batı medeniyetinden yansıyanlardı: Demokrasi, insan hakları, milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi... Geldiğimiz noktada bu sloganların sahibi olan Batı medeniyetinin, kendi değerlerine ihanet ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.
SAYGI OLMAK ZORUNDA
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Batı medeniyetinin kendisini üstün görmesi, kendisinden olmayana saygı göstermemesi dünyaya huzur ve barış getirmedi. Dünyada bir kültürün, başka kültür ve medeniyetleri kendini üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya çalışması, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması, onlara saygı göstermemesi bizi ve dünyamızı maalesef karanlık bir geleceğe doğru sürüklemektedir."
GÜÇLÜ KARŞILIK ALIYORUZ
"Geleneksel sporları ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz. Dünyanın birçok yerindeki muhataplarımızla konuştuğumuz zaman çok güçlü bir karşılık buluyoruz. Millilik ve yerlilik mesajı sadece ülkemizde değil, dünyanın bütün bölgelerinde güçlü bir karşılık bulmaktadır."
BİR TARİHİN YÜKSELİŞİ
Açılış töreninde konuşan isimlerden Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'ne övgü dolu sözler sarfetti. Organizasyonun geleneksel sporlara yeni ve farklı bir heyecan getirdiğini kaydeden Bakan Bak, "Etnospor Festivali, geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirdi. Doğru bir yolda ilerliyorlar. Etkinliğin gücü, heyecanı her geçen yıl artıyor" dedi. BAKAN Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kurulan yapı güçlenerek tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Bir tarihin, kültürün yükselişine işaret edecek. İnanıyorum ki bu festival çok daha güçlü bir hale gelecek."
VALİ ŞAHİN: AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMAK
Festivalin ilk gününde yer alan İstanbul Valisi Vasip Şahin, organizasyonla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Vatandaşlarımız tarafından ilk günden büyük bir rağbet var. Amacımız kültürün bu temel taşlarını hem ihya etmek, hem de gelecek nesillere bilinçli bir şekilde aktarabilmek. Bunu; konfederasyonumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer paydaş kurumlar da çok ciddiye alarak yapıyorlar."
SPORLARIMIZI YENİ NESİLLERLE TANIŞTIRACAĞIZ
Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da konuştu. Geleneksel sporların yeni nesillerle tanıştırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Uysal, "İstanbul'da geleneksel sporlarımızın her birinin yapılabildiği alanın oluşturulması gerekiyor. Sadece festival dönemlerinde değil, bu dönemlerin dışında da gençlerimize o sporları yapabilecekleri imkanları sunacağız" açıklamasını yaptı.
- 10.5.2018
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Toplam 6
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