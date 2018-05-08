Haydi festivale! Etnospor Kültür Festivali, 2018’e de damga vuracak! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Haydi festivale! , 2018’e de damga vuracak!

    Haydi festivale! Etnospor Kültür Festivali, 2018’e de damga vuracak!

    , 2018’e de damga vuracak. Bu dev organizasyon tam 1 milyon kişiyi ağırlayacak.

    Yenikapı'da yarın başlayacak olan 3. , bu yıla da damgasını vuracak. 883 sporcunun 13 branşta mücadele edeceği bu dev organizayon tam 1 milyon kişiye ev sahipliği yapacak. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada yankı uyandıran festival bu sene, 'At Binenin Kılıç Kuşananın' sloganıyla gerçekleştirilecek. 5 gün sürecek oyunlarda, Arap dünyasının ünlü Şahin kuşları ve Japon atlı okçuları Yabusame de olacak. En özel gösterilerin sergileneceği festival için dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, festival öncesi Yenikapı'da son çalışmalarını yapıyor.

    DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ
    "Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyoruz" diyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, "Ata sporlarımızın itibarını artırmaya yönelik, bu sporların ulusal ve uluslararası arenada değer kazanması ve yeniden gün yüzüne çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız bize ait olan ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerleri yaşatmak, gençlere aktarmak" ifadelerini kullandı.
    1. 8.5.2018
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