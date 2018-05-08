Haydi festivale! Etnospor Kültür Festivali, 2018’e de damga vuracak!
Etnospor Kültür Festivali, 2018’e de damga vuracak. Bu dev organizasyon tam 1 milyon kişiyi ağırlayacak.
DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ
"Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyoruz" diyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, "Ata sporlarımızın itibarını artırmaya yönelik, bu sporların ulusal ve uluslararası arenada değer kazanması ve yeniden gün yüzüne çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız bize ait olan ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerleri yaşatmak, gençlere aktarmak" ifadelerini kullandı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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