2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olan Erzurum’a tam puan – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'na aday olan ’a tam puan

    2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olan Erzurum’a tam puan
    'na aday olan , Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden tam puan aldı. 2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF'a ev sahipliği yapan Erzurum'da incelemelerde bulunan komite üyelerinin olumlu rapor hazırladığı belirtildi.
    1. 8.5.2018
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