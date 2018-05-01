Tekvandoda 41 madalya – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    41 madalya

    Tekvandoda 41 madalya
    Tekvando Birliği () tarafından 'da düzenlenen 3. WTE Başkanlık Kupası'nda Türk sporcular, 41 madalya kazandı. Atina'da 5 gün süren organizasyonda , 68'i kadın olmak üzere 127 sporcuyla mücadele etti. Türk sporcular, organizasyonu 13 altın, 8 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 41 madalyayla tamamladı.
    1. 1.5.2018
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