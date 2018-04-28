Yasemin&Mete finale yükseldi – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Yasemin&Mete finale yükseldi

    Yasemin&Mete finale yükseldi

    'de düzenlenen okçuluk müsabakalarında finale yükseldi.

    'de düzenlenen okçuluk müsabakalarında finale yükseldi. Yasemin Ecem Anagöz ve 'dan oluşan olimpik yay karışık takımı, yarın finalde ile altın madalya için yarışacak.
    1. 28.4.2018
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