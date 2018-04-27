Yarın Maltepe Hasan Polat Stadı'nda yapılacak Karadağ maçından önce gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pazan, federasyon olarak büyük bir sınavın arifesinde olduklarını belirterek, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Yarın iyi bir performansla galip gelmek arzusundayız. Sporcularıma güveniyorum. Sporun içinde kazanma ve kaybetmenin varlığına inanıyoruz. Bizim için mücadele etmeleri her şeye bedel. Gücümüzü arkalarında hissedebilirler." ifadelerini kullandı.

Sporcu kökenli bir yönetim olduklarına dikkati çeken Murat Pazan, sporseverleri müsabakayı takip etmeleri için Maltepe Hasan Polat Stadı'na davet etti.

- Milli Takımlar Başantrenörü Cherokee: "Kazanacak ruh halini yakaladık"

Türkiye Ragbi Milli Takımlar Başantrenörü Sylvain Cherokee, Karadağ'ı mağlup etmek istediklerini kaydetti.

Karadağ ile çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Cherokee, "İki senedir maç oynamadığımız bir periyot söz konusu. Daha önce bu seviyenin üstündeydik. Ancak gelişim ligine düştük. Amacımız hızla yukarı çıkmak. Evimizde oynayacak olmamız avantaj. Moralimiz yerinde. Kazanacak ruh halini yakaladık. Çok çalıştık. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Erkek Milli Ragbi Takımı'nın kaptanı Kemal Ege Gürkan ise Karadağ ve ardından Bulgaristan ile yapacakları maçları kazanarak bir üst seviyeye çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Uzun bir süre oynamadık. İlk maçımız olacak. Moralimiz iyi. Verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Seviyemiz aslında bir üst grup. Yükselmek için her şeye sahibiz. İlk defa İstanbul'da oynayacağımız için ragbiseverlerin maça ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu da motive edici bir durum. Bunu avantaja çevireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım, Karadağ'ın ardından 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.