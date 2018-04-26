Salihli'de judocular kemer atladı
Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonu’nda kemer sınavında ter döktü.
Minik judocular Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez'den oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.
Yeni kuşaklar ve yeni hedefler yaşayarak üst kuşağa geçiş yapan sporcuları kutlayan Judo Antrenörü Oktay Ayaz "Kuşak heyecanı yaşayan sporcularımızın hepsini kutluyorum. Judoda altyapıya her zaman önem veriyoruz. Sınava katılan sporcularımız judonun temelini oluşturuyorlar. Bugün kuşak sınavımıza katılan tüm sporcularımızı kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.
- 26.4.2018 14:30
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Toplam 2
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Toplam 2
Yorum
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