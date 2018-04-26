Salihli'de judocular kemer atladı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Salihli'de judocular kemer atladı

    Salihli'de judocular kemer atladı

    Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında ’nda kemer sınavında ter döktü.

    Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, 2018 yılı Nisan dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. 'nda gerçekleştirilen ve 2 grup halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 215 sporcu katıldı.

    Minik judocular Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez'den oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.
    Yeni kuşaklar ve yeni hedefler yaşayarak üst kuşağa geçiş yapan sporcuları kutlayan Judo Antrenörü Oktay Ayaz "Kuşak heyecanı yaşayan sporcularımızın hepsini kutluyorum. Judoda altyapıya her zaman önem veriyoruz. Sınava katılan sporcularımız judonun temelini oluşturuyorlar. Bugün kuşak sınavımıza katılan tüm sporcularımızı kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.
    1. 26.4.2018 14:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salihli'de judocular kemer atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN