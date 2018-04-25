Etnospor Festivali’nde Japon harikası – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Etnospor Festivali’nde harikası

    Etnospor Festivali’nde Japon harikası

    Dünyanın beğeniyle izlediği atlı okçları (Yabusame), tarihleri arasında gerçekleştirilecek ’nde izleyicilerle buluşacak.

    'daki Yenikapı Meydanı'nda tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Etnospor Kültür Festivali bu yıl ziyaretçilere muhteşem bir sürpriz sunacak. Dünyada hayranlık ve merakla takip edilen kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan Japon atlı okçuları (Yabusame), kapsamında 'ye gelecek. Burada Türk izleyicilerle buluşacak olan Yabusame, Uzak Doğu'da bir atın sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok atılarak yapılan ve Türkiye'deki atlı okçuluktan farklı kurallar içeren bir etkinlik. Bu yıl, "At binenin, kılıç kuşananın" sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikle, geleneksel sporlarla birlikte bahar mevsimi bir şölen havasında karşılanacak.

    BİLAL ERDOĞAN: FARKLI KÜLTÜRLERİ TANITIYORUZ
    Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali ile sadece Türkiye'ye has geleneksel sporları değil, tüm dünyanın geleneksel sporlarının tanıtılmasına da gayret gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, "Festivalde toplam 13 dalda 883 sporcu müsabaka yapacak. Atlı akrobasi gösterileri düzenlenecek. Bir tane büyük han çadırı ve 43 oba çadırı kurulacak. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

    NOVİ PAZAR'DA BÜYÜK BULUŞMA
    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfınca düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılmak üzere 'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri 'a gitti. Erdoğan, burada Türkiye Mezunları ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençlerle bir araya geldi.

    1. 25.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Etnospor Festivali’nde Japon harikası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN