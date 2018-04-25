Etnospor Festivali’nde Japon harikası
Dünyanın beğeniyle izlediği Japon atlı okçları (Yabusame), 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali’nde izleyicilerle buluşacak.
İstanbul'daki Yenikapı Meydanı'nda 9-13 Mayıs tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Etnospor Kültür Festivali bu yıl ziyaretçilere muhteşem bir sürpriz sunacak. Dünyada hayranlık ve merakla takip edilen Japon kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan Japon atlı okçuları (Yabusame), Etnospor Kültür Festivali kapsamında Türkiye'ye gelecek. Burada Türk izleyicilerle buluşacak olan Yabusame, Uzak Doğu'da bir atın sırtındayken önceden belirlenmiş hedeflere ok atılarak yapılan ve Türkiye'deki atlı okçuluktan farklı kurallar içeren bir etkinlik. Bu yıl, "At binenin, kılıç kuşananın" sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikle, geleneksel sporlarla birlikte bahar mevsimi bir şölen havasında karşılanacak.
BİLAL ERDOĞAN: FARKLI KÜLTÜRLERİ TANITIYORUZ
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali ile sadece Türkiye'ye has geleneksel sporları değil, tüm dünyanın geleneksel sporlarının tanıtılmasına da gayret gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, "Festivalde toplam 13 dalda 883 sporcu müsabaka yapacak. Atlı akrobasi gösterileri düzenlenecek. Bir tane büyük han çadırı ve 43 oba çadırı kurulacak. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
NOVİ PAZAR'DA BÜYÜK BULUŞMA
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfınca düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılmak üzere Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gitti. Erdoğan, burada Türkiye Mezunları ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençlerle bir araya geldi.
BİLAL ERDOĞAN: FARKLI KÜLTÜRLERİ TANITIYORUZ
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali ile sadece Türkiye'ye has geleneksel sporları değil, tüm dünyanın geleneksel sporlarının tanıtılmasına da gayret gösterdiklerini söyledi. Erdoğan, "Festivalde toplam 13 dalda 883 sporcu müsabaka yapacak. Atlı akrobasi gösterileri düzenlenecek. Bir tane büyük han çadırı ve 43 oba çadırı kurulacak. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
NOVİ PAZAR'DA BÜYÜK BULUŞMA
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfınca düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılmak üzere Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a gitti. Erdoğan, burada Türkiye Mezunları ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençlerle bir araya geldi.
- 25.4.2018
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