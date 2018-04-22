Nur Tatar Askari'den gümüş madalya
WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarında milli tekvandocu Nur Tatar Askari, kadınlar 67 kiloda ikinci oldu
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarının üçüncü ve son gününde Nur Tatar Askari, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Elemelerde ilk 3'e giren sporcular, yıl sonunda yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.
Nur Tatar Askari, elemelerin son gününde kadınlar 67 kiloda ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Nur, ayrıca finallere kota aldı.
Erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı ise elendi ve turnuvaya veda etti.
WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarında Türk sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Milli sporculardan Hakan Reçber altın, Nur Tatar Askari, Nafia Kuş ve Hatice Kübra İlgün gümüş, Rukiye Yıldırım ise bronz madalya aldı.
Ay-yıldızlı tekvandocular, final müsabakası kotasının yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda önemli puanlar topladı.
- 22.4.2018 15:57
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Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Nur Tatar Askari'den gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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