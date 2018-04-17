Bilal Erdoğan: "Etnospor'da gördüğümüz ilgiden çok memnunuz"

Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada, Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Etnospor Kültür Festivali için beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşı karşıyayız. Halkımızın kendi değerleri ortaya konduğunda, iyi temsil edildiğinde ne denli teveccüh gösterdiğini çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.

Geçen yıl düzenlenen organizasyonu 700 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Uluslararası bir etkinlik ortaya koyuyoruz. Etnospor hikayesinin uluslararası bir yanı olduğu için, renklendirmek amacıyla Japonya'dan, onların atlı okçuluk sporu olan yabusame ekibini davet ettik. Katarlıların milli sporu diyebileceğimiz, şahinle av yapma sporu olan gannas burada sergilenecek. Her sene bu tür katılımlarla organizasyonu zenginleştirmeye devam edeceğiz. Etnospor dediğimiz zaman, derdimiz, bütün milletlerin kendi kültürlerinin, milli sporlarının değerli olduğu mesajını vermek. Bunun daha büyük düzeydeki mesajı da, bütün kültürlerin dünyanın zenginliği olduğu ve başka kültürlerin baskısı altında olmadan yaşanabilmesi gerektiği vurgusunu yapmak."

"BİZ BU KÜLTÜRLERİN YAŞANIR OLMASINI İSTİYORUZ"

Geçmişteki bazı değerlerin, ansiklopedik bilgi haline getirilip, arşive kaldırıldığından yakınan Erdoğan, "Biz bu kültürlerin yaşanır olmasını istiyoruz. Bir sürü geleneğimiz var. Bu geleneklerin hepsinin sadece ansiklopedik bilgi olarak değil, evlerde, ailelerde yaşayarak devam etmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Etnospor da sporu merkeze alarak bu mesajı vermeye çalışan bir hareket." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, "Türklerde bin yıl önce şöyle bir spor vardı." demek yerine, "Bugün de var kardeşim." diyebilmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Okçulukta olsun, güreş dallarında olsun Türkler dünyanın zirvesinde olmuş bir millet. Çünkü Türkler eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Bunun gibi tüm milletlerin kendine ait sporları, değerleri, kültürel renklilikleri, zenginlikleri var. Bunların özgürce bir arada bulunabilmesi ve herkes tarafından başka bir zenginlik olarak görülmesinin, dünya barışı için de özel anlam ifade ettiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar dünyadaki çatışmaların çoğu zaman, başka bir kültüre hayat hakkı tanımamaktan, saygı duymamaktan ileri geldiğini tarihte görüyoruz. Bu bakımdan Etnospor'un dünyaya vermek istediği güçlü bir mesaj var. Bu festivalimizde İstanbullular sadece hoşça vakit geçirmeyecekler, aynı zamanda bu mesajın da bir parçası olacaklar. İnşallah bu sene yine başarılı bir festivalle halkımızla buluşmayı ümit ediyoruz."

"ULUSLARARASI BİR FESTİVAL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin gelecekte daha da büyük bir organizasyon olacağına inancını dile getirdi.

Organizasyonun her yıl daha da büyüyerek yoluna devam edeceğine inandığını anlatan Erdoğan, "Beş on yıl sonra çok daha uluslararası bir festival olacağını düşünüyoruz. Benzer festivallerin dünyaya yayılacağını düşünüyoruz. Bu festivalin merkezinde olan sporların da çok daha profesyonel, çok daha uluslararası şampiyonalarının olacağını düşünüyoruz. Bu mesajın güçlenerek geleceğe taşınacağına inancımız sonsuz." diyerek sözlerini tamamladı.