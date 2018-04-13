Bakan Osman Aşkın Bak Emre Kutalmış Ateşli’yi kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tunus’ta düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tunus'ta yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler artı 78 kiloda altın madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tunus'un Hammamet kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak erkekler artı 78 kiloda dünya şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli kardeşimi yürekten kutluyorum. Sporcumuzun karşılaşmanın ardından asker selamı vererek madalyasını Mehmetçik'e adaması bizleri ayrıca duygulandırmıştır. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Emre Kutalmış Ateşli'nin başarılarının devamını diliyorum. Uluslar arası arenada elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Bakan Osman Aşkın Bak Emre Kutalmış Ateşli’yi kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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