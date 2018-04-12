Öztürk, Türkiye 3’üncüsü Oldu
Korkuteli Belediyespor Kick Boks sporcusu Gamze Öztürk, Antalya’da düzenlenen Kick Boks şampiyonasında Türkiye 3’üncüsü oldu.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
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Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de
Toplam 1
Yorum
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 7
Yorum
ercisli benim bildiğim şenol güneş bu paraya bi saniye bile durmaz hemen gider hangi takım olursa nere olursa olsun
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Toplam 1
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bjk advers KEK KEK KEK ! BAŞAKŞEHİR BU KEKİ SÜSLEYECEK HAZIRLAYACAK VE SERVİSE SUNACAK !
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