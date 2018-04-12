Öztürk, Türkiye 3’üncüsü Oldu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Öztürk, 3’üncüsü Oldu

    Öztürk, Türkiye 3’üncüsü Oldu

    Korkuteli Belediyespor sporcusu , ’da düzenlenen Kick Boks şampiyonasında 3’üncüsü oldu.

    Gençlik ve tarafından 'da gerçekleşen 3'üncü uluslara arası Açık Kink Boks Turnuvasında Korkuteli Belediyespor'un sporcusu 42 Kilogramda , 21 ülkenin katıldığı ve 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen uluslara arası müsabakada Türkiye 3'üncüsü oldu.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:44
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