Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları kutladı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Gençlik ve Spor Bakanı , milli tekvandocuları kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı , Tunus'ta düzenlenen 'nda kazanan milli sporcular ve 'ı tebrik etti.

    Bak, yayımladığı kutlama mesajda, şu ifadeleri kullandı:

    "Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen 'nda kazanarak dünya ikincisi olan erkekler 48 kiloda ve kızlar 42 kiloda 'ı kutluyorum. Genç kardeşlerimin bundan sonraki organizasyonlarda şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."


    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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