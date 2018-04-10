Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tunus'ta düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Görkem Polat ve Emine Göğebakan'ı tebrik etti.
Bak, yayımladığı kutlama mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan erkekler 48 kiloda Görkem Polat ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan'ı kutluyorum. Genç kardeşlerimin bundan sonraki organizasyonlarda şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:00
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
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Yorum
DÜLER. ŞAMPİYON OLACAK GS EZER GEÇER. BU DA KONDİS BU EREN DERDİ HİÇ YOK HALA BU TAKIMDA OYNATILACAK MI. NEREDE SENE BAŞINDAN BERİ İSTİKRATLI GİDEN TAKIM. NE OLDU ANTREMAN MI YAPMIYOR. DÖKÜL
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BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
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