Marmaris'te yelken yarışları nefes kesti – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'te yelken yarışları nefes kesti

    Marmaris'te yelken yarışları nefes kesti
    Marmaris 4. ayağı haftasonu yapılan üç yarışla tamamlandı. Uluslarası Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 5 sınıfta 35 tekne katıldı. Sıralama şöyle oluştu: 1: 1. Goblin 3 One Car, 2. Mersin yelken, 3. Gökava, 4. Acadia 5, IRC 2: 1.Hayta, 2.izmir yelken 3. NX, 4. Leader, IRC 3: 1. Kayk Apaz Kömürcüoglu, 2. Boomerang 3. exit, 4. Papirüs IRC 4 1. Clavella, 2. Blue Bird, 3. Kaçamak, 4. Smart Sailing.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marmaris'te yelken yarışları nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN