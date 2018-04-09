Karatede 9 madalya – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Karatede 9 madalya

    Karatede 9 madalya

    Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına Fas'ta çıkan milli takım, Karate 1 'in Rabat etabında 9 madalya kazandı.

    Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren milli takım, prestijli organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 'in Fas ayağında mücadele etti.

    Rabat etabında 72 ülkeden 545 karateci mücadele ederken, milliler, 2 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

    Dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer alan milli sporcu , ferdi kata dalında İspanyol Sergio Galan Lopez'i 4-1 yenerek altın madalya kazandı.

    , Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı, ev sahibi Fas'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

    Erkekler kumite 60 kiloda Aykut Kaya, Premier Lig'de üst üste ikinci etapta adını finale yazdırdı. 2017 yılını sıkletinde en iyisi olarak kapatan Kazak Sadriddin Saymatov ile karşılaşan milli sporcu, tatamiden 4-1 yenik ayrılarak ikinci oldu ve Rotterdam'ın ardından Rabat'ta da gümüş madalya kazandı.

    Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Eltemur, erkekler ferdi kata dalında Mehmet Yakan, kadınlar kumite 50 kiloda Arapoğlu, 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu ve artı 68 kiloda Meltem Hocaoğlu bronz madalyayı boynuna taktı.

    Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise 'ı 5-0'lık skorla geçerek üçüncülük kupasına uzandı.

    5. ETAP İSTANBUL'DA
    Dünya Karate Şampiyonası'nın ardından en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'de sezonun 5. etabı 'da yapılacak.

    Türkiye'deki organizasyon, 8-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

    Dünya sıralamasına puan verecek ve Karate Milli Takımı'nın tam kadro yer alacağı etapta, dünya karatesinin yıldız isimleri bir kez daha İstanbul'da buluşacak.


    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:03
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