Bakan Bak yumurta topladı
U12 İzmir Cup açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’ni de ziyaret etti. Metin Oktay Yerleşkesi’ni inceleyen Bakan Bak, tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında tavuk yumurtalarını elleriyle topladı.
Altınordu'nun düzenlediği ve 21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup açılışı için İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törenin ardından kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile tesislere gelen Bak, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan organizasyon yapısı hakkında geniş bilgiler aldı. Gençlerle sohbet eden, onlara öğütler veren Bak, daha sonra tesisin planını da inceleyip ardından yapılacak bölümlerle ilgili bilgilendirildi. Bakan Bak, tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında ise tavuk yumurtalarını elleriyle topladı. Sahaları da inceleyen Şenes Erzik'in adı verilen hibrit çim sahayı gezen Bak, günün anısına ise bol bol fotoğraf çektirdi.
ALSANCAK STADI'NA İNCELEME
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nin ardından bu kez soluğu yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda aldı. Göztepe ve Karşıyaka Statları ile birlikte 9 Eylül 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın temeli attığı Alsancak Stadı'nı inceleyen Bakan Bak, görevlilerden bilgi aldı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:31
-
Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
-
Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
-
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
Bakan Bak yumurta topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.