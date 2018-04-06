Bakan Bak yumurta topladı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    yumurta topladı

    Bakan Bak yumurta topladı

    U12 açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınordu Yerleşkesi’ni de ziyaret etti. Metin Oktay Yerleşkesi’ni inceleyen , tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında tavuk yumurtalarını elleriyle topladı.

    U12 açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınordu Yerleşkesi'ni de ziyaret etti. Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceleyen , tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında tavuk yumurtalarını elleriyle topladı.

    Altınordu'nun düzenlediği ve 21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup açılışı için İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törenin ardından kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile tesislere gelen Bak, Altınordu Başkanı 'dan organizasyon yapısı hakkında geniş bilgiler aldı. Gençlerle sohbet eden, onlara öğütler veren Bak, daha sonra tesisin planını da inceleyip ardından yapılacak bölümlerle ilgili bilgilendirildi. Bakan Bak, tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında ise tavuk yumurtalarını elleriyle topladı. Sahaları da inceleyen 'in adı verilen hibrit çim sahayı gezen Bak, günün anısına ise bol bol fotoğraf çektirdi.

    ALSANCAK STADI'NA İNCELEME
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nin ardından bu kez soluğu yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda aldı. ve Karşıyaka Statları ile birlikte 9 Eylül 2017 tarihinde Başbakan 'ın temeli attığı Alsancak Stadı'nı inceleyen Bakan Bak, görevlilerden bilgi aldı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak yumurta topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN