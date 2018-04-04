Hadi gel Erzurum’a gel – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Hadi gel Erzurum’a gel

    Hadi gel Erzurum’a gel

    Daha önce de pek çok spor organizasyonuna başarı ile ev sahipliği yapan Erzurum; Graz, Calgary, Sapporo, Sion, Stockholm ve Cortina/Milano/Torino kentleri ile yarışacak

    Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı. Dadaş diyarı, 2026 Olimpiyat Oyunları adaylığında Graz (), Calgary (), Sapporo (), Sion (), Stockholm () ve Cortina/Milano/Torino () kentleri ile yarışacak. Erzurum, bugüne kadar ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası spor organizasyonu ile ciddi bir aday konumunda bulunuyor. Kent , daha önce 2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 EYOF, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni , FIS SBX Snowboard gibi büyük ölçekli organizasyonları başarılı şekilde düzenlemişti.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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