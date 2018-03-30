Satranç turnuvaları bölge finalleri başladı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Satranç turnuvaları bölge finalleri başladı

    Satranç turnuvaları bölge finalleri başladı

    2017-2018 eğitim-öğretim yılı okullar arası küçükler, yıldızlar, gençler satranç grup yarışmaları Bölge Finalleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çok ’nda başladı.

    ve Spor İl Müdürlüğü, Çok 'nda 4 gün sürecek finaller 'de 6 İlde aynı anda başladı. Turnuvaya 6 ayrı kategoride toplam 20 ilden 65 takım ve 280 sporcu katılıyor.

    Turnuva hakkında bilgi veren Satranç İl Temsilcisi Mehmet Albayrak, "Yarışmalar takım turnuvası şeklinde olacak. Her okulu 4'er sporcu temsil edecek. Bu gruplarda genel kategorilerde ilk 4'e giren erkek takımları ve kızlar kategorisinde ilk 3'e giren takımlar finallere katılma hakkı elde edeceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk başta olmak üzere, Şehzadeler İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Umut Altınışık'a, İşletmeler Şube Müdürü Erhan Özel'e bizlere verdikleri desteklerden ve yardımlarından dolayı Satranç Federasyonu adına, burada bulunan misafir okullarımızın adına ve şahsım adına da teşekkür ederim" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:41
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