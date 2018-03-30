Satranç turnuvaları bölge finalleri başladı
2017-2018 eğitim-öğretim yılı okullar arası küçükler, yıldızlar, gençler satranç grup yarışmaları Manisa Bölge Finalleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu’nda başladı.
Turnuva hakkında bilgi veren Satranç İl Temsilcisi Mehmet Albayrak, "Yarışmalar takım turnuvası şeklinde olacak. Her okulu 4'er sporcu temsil edecek. Bu gruplarda genel kategorilerde ilk 4'e giren erkek takımları ve kızlar kategorisinde ilk 3'e giren takımlar finallere katılma hakkı elde edeceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk başta olmak üzere, Şehzadeler İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Umut Altınışık'a, İşletmeler Şube Müdürü Erhan Özel'e bizlere verdikleri desteklerden ve yardımlarından dolayı Satranç Federasyonu adına, burada bulunan misafir okullarımızın adına ve şahsım adına da teşekkür ederim" diye konuştu.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:41
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Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
Fırat Aydınus avantaj kuralını uygulayan ve oyunun akmasını sağlayan hakemlerden. Kolay penaltı çalmaz. Gereğinden fazla hırs, hata yapmazsak kazanırz bnc
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Kilit isim Sosa
Toplam 6
Yorum
kıyakçı ağlama kıyakçı kesin galatasaraylısın ağlama bu hafta trabzon içinizden geçsinde görün...
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Talisca için özel terapi
Toplam 4
Yorum
terim ne diyecek ? biz gomez avrupada oynamiyor dedik bjk kral biz gene dedik talisca kim diye simdi millet gördü ligimiz maalesef düsük ondan bunlar star olu
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