Ay-yıldızlı forma için yanıp tutuşuyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 14 yaşındaki masa tenisçisi Arzusu Ceyhan, elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna girmeyi başardı. Ceyhan, “Hep hayalini kurduğum bu formayı yıllarca üzerimde taşımak istiyorum” dedi.
Masa tenisine 7 yaşında ilkokulda başladığını belirten Arzusu Ceyhan, "Okul seçmelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Cemal Bektaş beni gördü ve kulübe çağırdı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da masa tenisine başladığım günden itibaren çok çalıştım. Yedinci yılımı geride bırakırken birçok madalya kazandım. Küçükler kategorisinde daha önce 3 kez milli takım temel kampına katılmıştım. Şimdi milli takım kampına seçildim. Bu çok güzel bir duygu. Bir sezon boyunca kendimi maçlara en iyi şekilde hazırlayıp hep hayalini kurduğum ay-yıldızlı formayı yıllarca üzerimde taşımak istiyorum" diye konuştu.
Arzusu Ceyhan'ın gelecek vaadeden bir sporcu olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Antrenörü Cemal Bektaş ise şunları söyledi: "Onu ilk izlediğimde, oyun tekniği beni etkilemişti. Bu yüzden kendisini kulübümüzün bünyesine kattık. Antrenmanlarda çok çalışarak kısa sürede kendini kanıtladı ve madalyalar kazanmaya başladı. Katıldığı turnuvalarda kendinden yaş olarak daha büyük rakiplerini yendi. Oyun stilinin hızlı ve farklı olması rakiplerinin onu çözmesini zorlaştırıyor. Kazandığı madalyalar kadar, milli takım kadrosuna davet edilmesi de gurur verici."
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
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ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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