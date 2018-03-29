Ay-yıldızlı forma için yanıp tutuşuyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Ay-yıldızlı forma için yanıp tutuşuyor

    Ay-yıldızlı forma için yanıp tutuşuyor

    ’nin 14 yaşındaki masa tenisçisi Arzusu Ceyhan, elde ettiği derecelerle kadrosuna girmeyi başardı. Ceyhan, “Hep hayalini kurduğum bu formayı yıllarca üzerimde taşımak istiyorum” dedi.

    'un masa tenisindeki son cevheri Arzusu Ceyhan, genç yaşına rağmen önemli bir kariyerin sahibi oldu. Geçen sezon Çifler Türkiye Şampiyonasında küçük kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, en iyi 12'ler'de Türkiye ikincisi, küçük takımlarda ise Türkiye üçüncüsü olan Arzusu Ceyhan, yeni yılın ilk döneminde de küçüklerde adını ülkemizin en iyi 16 masa tenisçisi arasına yazdırdı. Ceyhan, İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar En İyiler 1. Etap Yarışmasındaki başarısıyla kadrosuna girmeye hak kazandı.

    Masa tenisine 7 yaşında ilkokulda başladığını belirten Arzusu Ceyhan, "Okul seçmelerinde Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Cemal Bektaş beni gördü ve kulübe çağırdı. Büyükşehir Belediyespor'da masa tenisine başladığım günden itibaren çok çalıştım. Yedinci yılımı geride bırakırken birçok madalya kazandım. Küçükler kategorisinde daha önce 3 kez milli takım temel kampına katılmıştım. Şimdi milli takım kampına seçildim. Bu çok güzel bir duygu. Bir sezon boyunca kendimi maçlara en iyi şekilde hazırlayıp hep hayalini kurduğum ay-yıldızlı formayı yıllarca üzerimde taşımak istiyorum" diye konuştu.

    Arzusu Ceyhan'ın gelecek vaadeden bir sporcu olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Antrenörü Cemal Bektaş ise şunları söyledi: "Onu ilk izlediğimde, oyun tekniği beni etkilemişti. Bu yüzden kendisini kulübümüzün bünyesine kattık. Antrenmanlarda çok çalışarak kısa sürede kendini kanıtladı ve madalyalar kazanmaya başladı. Katıldığı turnuvalarda kendinden yaş olarak daha büyük rakiplerini yendi. Oyun stilinin hızlı ve farklı olması rakiplerinin onu çözmesini zorlaştırıyor. Kazandığı madalyalar kadar, milli takım kadrosuna davet edilmesi de gurur verici."
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:53
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