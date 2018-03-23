Muay Thai Milli Takım seçmeleri Adana’da
Muay Thai Milli Takım seçmelerinin 24-25 Mart’ta Adana’da yapılacağı bildirildi.
Muay Thai Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız ve beraberindekiler, ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'ı, 24 ve 25 Mart tarihleri arasında Adana'da, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Nihat Geven Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan "Muay Thai Türkiye Gençler ve Büyükler, Bay ve Bayan Milli Takım Seçmelerine" davet etti.
Yıldız, Adana'da yapılacak seçmelerde şampiyon olan gençlerin, 2018 yılı Ağustos ayında Tayland'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti.
Vali Mahmut Demirtaş, Muay Thai Milli Takım seçmelerinin Adana'da yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti ve tüm sporculara şimdiden başarılar diledi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:28
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 18
Yorum
SONMAÇINOLSUN taraftarlar arasında büyük bir çoğunluğun defterinde silikti zaten bu şahıs.
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"Bana hemen kulüp bul!"
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Yorum
alik valbuena,ğuiliano,fernandao,aatıf ,elmas,oğuzkaan,ekici en çalışkan ve en iyileri
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F.Bahçe'ye City modeli!
Toplam 1
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şekip madem hocasınıda örnek alın birazda futboldan anlayan biri olsun yani herşey ot çim beton değil.seviyeli saygılı adam gibi bir hocada bulun
Muay Thai Milli Takım seçmeleri Adana’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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