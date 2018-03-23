Muay Thai Milli Takım seçmeleri Adana’da – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    seçmeleri ’da

    Muay Thai Milli Takım seçmeleri Adana’da

    seçmelerinin 24-25 Mart’ta ’da yapılacağı bildirildi.

    Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, Genel Sekreter Korkmaz Atalay, Federasyon Koordinatörü ve Antrenörü Hakan Şahade, İl Temsilcisi Ramazan İncetaş ve Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazer, 'ı makamında ziyaret etti.
    Muay Thai Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız ve beraberindekiler, ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'ı, 24 ve 25 Mart tarihleri arasında Adana'da, Spor Yazarları Derneği (TSYD) Nihat Geven Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan "Muay Thai Türkiye Gençler ve Büyükler, Bay ve Bayan Milli Takım Seçmelerine" davet etti.

    Yıldız, Adana'da yapılacak seçmelerde şampiyon olan gençlerin, 2018 yılı Ağustos ayında Tayland'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti.

    Vali Mahmut Demirtaş, Muay Thai Milli Takım seçmelerinin Adana'da yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti ve tüm sporculara şimdiden başarılar diledi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muay Thai Milli Takım seçmeleri Adana’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN