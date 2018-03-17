Cumhurbaşkanı hokeycilerle buluştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Buz Hokey U18 Milli Takımı’yla bir araya geldi. Ziyarete Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Cumhurbaşkanı hokeycilerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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