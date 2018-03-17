Cumhurbaşkanı hokeycilerle buluştu – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cumhurbaşkanı hokeycilerle buluştu

    Cumhurbaşkanı hokeycilerle buluştu

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , Erzurum’da U18 Milli Takımı’yla bir araya geldi. Ziyarete Gençlik ve Spor Bakanı da eşlik etti

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yakutiye Salonu'nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Erzurum'da kampta bulunan U18 Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Milli oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı , sporculara başarılar dilerken, buz hokeyi sopasıyla atış denemesi de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buz Hokey U18 Milli Takımı ziyaretine Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı da eşlik etti.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı hokeycilerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN