Bakan Bak'tan milli cimnastikçilere kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak ile bronz madalya elde eden Ferhat Arıcan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Bak mesajında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Kupası'nda, halkada gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak ve paralel aletinde bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan'ı kutlayarak, "İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar." ifadesini kullandı.
Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halkada gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel aletinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı yürekten kutluyorum. İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:53
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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