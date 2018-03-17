Bakan Bak'tan milli cimnastikçilere kutlama

Bakan Bak mesajında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Kupası'nda, halkada gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak ve paralel aletinde bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan'ı kutlayarak, "İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar." ifadesini kullandı.

Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halkada gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel aletinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı yürekten kutluyorum. İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."