Bakan Bak'tan milli cimnastikçilere kutlama – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'tan milli cimnastikçilere kutlama

    Bakan Bak'tan milli cimnastikçilere kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı , Artistik Cimnastik ’nda kazanan ile elde eden 'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

    mesajında, 'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'nda, halkada kazanan ve paralel aletinde bronz madalyanın sahibi olan 'ı kutlayarak, "İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar." ifadesini kullandı.

    Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kupası'nda halkada gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel aletinde kazanan Ferhat Arıcan'ı yürekten kutluyorum. İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:53
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