"Altın kızlar" Rusya'ya hazırlanıyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 5-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Afşin Belediyesi Wushu Takımı, mayıs ayında Rusya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası için Afşin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenmanlara başladı.

Türkiye şampiyonasında genç kızlar 70 kiloda altın madalya kazanan lise öğrencisi Merve Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya 4 yıl önce başladığını belirtti. Spora başladıktan sonra derslerindeki başarısının da arttığını dile getiren Merve, hayatının değiştiğini anlattı. Merve Özer, hedeflerine ulaşabilmek için çok çalıştıklarını belirterek, Antalya'da önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Merve, şimdiki hedeflerinin, Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu dile getirerek, "Hedefimde, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak var. Rusya'da İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum. Bizden desteklerini esirgemeyen başta hocamız olmak üzere, aileme, belediyemize ve halk eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç kızlar 56 kiloda altın madalya kazanan lise öğrencisi Hilal Pemik de Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına 9 ay hazırlandıklarını kaydetti. Bu sayede de başarıyı yakaladıklarını dile getiren Hilal, gece gündüz demeden çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ettiklerini aktararak, "Maddi olarak sıkıntı çekmemize rağmen Türkiye şampiyonasına katıldık. Hedefim, milli sporcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Şimdi dünya ve Avrupa şampiyonası hazırlıklarımız başladı. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BİNKÖL: "BAŞARI ELDE EDECEKLERİNE İNANIYORUM"

Afşin Belediyesi Wushu Takımı Antrenörü Bülent Binköl ise Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcularının milli takıma çağrılacaklarını, ardından da Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacaklarını söyledi.

Afşin'in wushu sporunda iddialı bir merkez olduğunu vurgulayan Binköl, Antalya'da düzenlenen şampiyonada 8 derece elde ettiklerini, bunun da başarının ispatı olduğunu belirtti.

İlk hedeflerinin mayıs ayında Rusya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası olduğunu vurgulayan Binköl, şunları kaydetti:

"Şu an Rusya'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyoruz. Türkiye şampiyonası zorlu bir sınavdı, fakat öğrencilerimiz buradan 8 derece elde etmeyi başardı. Öğrencilerimizin Avrupa ve dünya şampiyonasında da başarı elde edeceklerine inanıyorum. Şampiyonada derece elde eden sporcularımız, dünya ve Avrupa'nın yanı sıra Akdeniz şampiyonlarında da ülkemizi temsil edecekler."