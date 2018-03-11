Teşekkürler Erdoğan – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Teşekkürler Erdoğan

    Teşekkürler Erdoğan
    Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ünlüdağ'ı arayıp tebrik eden 'a teşekkür etti. Atalı, "Bizi onurlandıran telefon için Zat-ı Âlilerine saygılarımı sunuyorum" dedi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
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