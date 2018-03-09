Karşıyakalı İlayda, Dünya Kupası yolcusu
Karşıyaka Belediyesporlu İlayda Şahin, Mersin'de düzenlenen Cimnastik Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak Bakü’de yapılacak Dünya Kupasına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından düzenlenen Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ülkenin en iyi cimnastik sporcularını Mersin'de buluşturdu. Artistik, ritmik, trambolin ve aerobik dallarında, toplam 444 cimnastikçi madalya için mücadele etti. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden İlayda Şahin de artistik cimnastik kategorisinde yarıştı. Şampiyona sonunda üçüncülük kürsüsüne çıkan 16 yaşındaki İlayda'nın madalyasını Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya takdim etti.
Bu önemli turnuvada derece elde etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İlayda Şahin, "4 yaşından bu yana cimnastik yapıyorum. Hedefim uluslararası çapta bir sporcu olmak. Türkiye Şampiyonasında kazandığım derece de bana Dünya Kupası'nın yolunu açarak hedefime yaklaştırdı. Bakü'de hedefim altın madalya" dedi.
"Bakü'de de başaracak"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Karşıyaka Belediyespor'un yıldız sporcularından İlayda Şahin, Mersin'de elde ettiği dereceyle göğsümüzü kabarttı. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bize bu sevinci yaşattığı için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak olan Dünya Kupasından da madalya ile döneceğine inancımız tam. Başarılar, bol şanslar diliyorum" diye konuştu.
Bu önemli turnuvada derece elde etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İlayda Şahin, "4 yaşından bu yana cimnastik yapıyorum. Hedefim uluslararası çapta bir sporcu olmak. Türkiye Şampiyonasında kazandığım derece de bana Dünya Kupası'nın yolunu açarak hedefime yaklaştırdı. Bakü'de hedefim altın madalya" dedi.
"Bakü'de de başaracak"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Karşıyaka Belediyespor'un yıldız sporcularından İlayda Şahin, Mersin'de elde ettiği dereceyle göğsümüzü kabarttı. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bize bu sevinci yaşattığı için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak olan Dünya Kupasından da madalya ile döneceğine inancımız tam. Başarılar, bol şanslar diliyorum" diye konuştu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
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Toplam 2
Yorum
sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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Toplam 1
Yorum
canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
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