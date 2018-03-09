Karşıyakalı İlayda, Dünya Kupası yolcusu – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Karşıyakalı İlayda, Dünya Kupası yolcusu

    Karşıyakalı İlayda, Dünya Kupası yolcusu

    Karşıyaka Belediyesporlu İlayda Şahin, Mersin'de düzenlenen Cimnastik Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak Bakü’de yapılacak Dünya Kupasına katılmaya hak kazandı.

    Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından düzenlenen , ülkenin en iyi cimnastik sporcularını Mersin'de buluşturdu. Artistik, ritmik, trambolin ve aerobik dallarında, toplam 444 cimnastikçi madalya için mücadele etti. Gençlik ve Spor Kulübünden İlayda Şahin de artistik cimnastik kategorisinde yarıştı. Şampiyona sonunda üçüncülük kürsüsüne çıkan 16 yaşındaki İlayda'nın madalyasını Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya takdim etti.

    Bu önemli turnuvada derece elde etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İlayda Şahin, "4 yaşından bu yana cimnastik yapıyorum. Hedefim uluslararası çapta bir sporcu olmak. Türkiye Şampiyonasında kazandığım derece de bana Dünya Kupası'nın yolunu açarak hedefime yaklaştırdı. Bakü'de hedefim altın madalya" dedi.

    "Bakü'de de başaracak"
    Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Karşıyaka Belediyespor'un yıldız sporcularından İlayda Şahin, Mersin'de elde ettiği dereceyle göğsümüzü kabarttı. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bize bu sevinci yaşattığı için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak olan da madalya ile döneceğine inancımız tam. Başarılar, bol şanslar diliyorum" diye konuştu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:20
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