Şampiyonlardan kupalı karşılama – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlardan kupalı karşılama

    Şampiyonlardan kupalı karşılama
    , ziyareti sırasında havalimanında yapılan karşılama töreninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvası'nda şampiyon olan Polisgücü Spor Hokey Takımı'na büyük ilgisi gösterdi. Erdoğan, kendisini kupayla karşılayan şampiyonları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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