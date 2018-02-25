Neslihan Yiğit adım adım Tokyo'ya
Avusturya Açık Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 289 sporcu katıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Büşra Ünlü ve Ebru Yazgan temsil etti.
Tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Yiğit, ilk turda Finlandiyalı Airi Mikkela'yı 2-0, ikinci turda Rus Victoria Slobodyanyuk'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Shiori Ebihara'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Anna Thea Madsen'e 2-0 yenildi.
Türkiye'nin olimpiyat havuzunda tek kadınlarda birinci sırada yer alan Neslihan Yiğit, bronz madalyanın sahibi oldu.
Turnuvada mücadele eden diğer milli sporculardan Aliye Demirbağ tek kadınlarda ilk turda, Ebru Yazgan ile Büşra Ünlü ise çift kadınlarda ikinci turda elendi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:50
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 5
Yorum
misafir bjk başkanı başka bir takım çalışanına laf çatıyorsa..seviyesi düşmüştür..aykuta ceza verileceği sözünü tff den biri mi uçurdu kulağına..oo
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Belhanda bonusu! 250 bin Euro...
Toplam 1
Yorum
KÖRFEZ Bu nee bicim aanlasma bunu ancak cahil ve tecubesiz kisiler yapar parayi sokaga atmaktir bu yaziklar olsun saygilarimla
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 16
Yorum
misafir beşiktaş maçında oynamayıp f.ormana ş.güneşe ve bjk taraftarına şirin görünmeye çalışman trabzona ihanettir.gerçi durumdan rıza da memnun.00
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