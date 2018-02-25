Neslihan Yiğit adım adım Tokyo'ya – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    adım adım Tokyo'ya

    Neslihan Yiğit adım adım Tokyo'ya

    Avusturya Açık Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda , tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

    Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 289 sporcu katıldı.

    Organizasyonda Türkiye'yi , Aliye Demirbağ, Büşra Ünlü ve Ebru Yazgan temsil etti.

    Tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Yiğit, ilk turda Finlandiyalı Airi Mikkela'yı 2-0, ikinci turda Rus Victoria Slobodyanyuk'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Shiori Ebihara'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Anna Thea Madsen'e 2-0 yenildi.

    Türkiye'nin olimpiyat havuzunda tek kadınlarda birinci sırada yer alan Neslihan Yiğit, bronz madalyanın sahibi oldu.

    Turnuvada mücadele eden diğer milli sporculardan Aliye Demirbağ tek kadınlarda ilk turda, Ebru Yazgan ile Büşra Ünlü ise çift kadınlarda ikinci turda elendi.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neslihan Yiğit adım adım Tokyo'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN